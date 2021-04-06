Göztepe Rizespor'a acımadı!

Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0

AA
06 Nisan 2021 Salı, 16:54
Göztepe Rizespor'a acımadı!
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Cherif Ndiaye

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio Baiano, Talbi, Meriah, Melnjak, Tunay Torun, Doğan Erdoğan, Dokovic, Andrade, Sabo, Samudio

Süper Lig'in 33. haftasındaki Göztepe-Çaykur Rizespor maçını ev sahibi ekip kazandı.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun şutunda, top yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

56. dakikada milli futbolcu Halil skoru 1-0 yaptı.

78. dakikada Ndiaye skoru 2-0'a getirdi. Son dakikalarda Gökhan kırmızı kart gördü.


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