Göztepe'de golcü arayışı sürüyor
Santrforları Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Kamil Wilczek'le yollarını resmen ayıran Süper Lig ekiplerinden Göztepe forvet arayışlarına hız verdi.
İtalya'nın Udinese takımında top koşturan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'i listesinin başına ekleyen sarı-kırmızılıların İsveçli Muamer Tankovic'le de ilgilendiği bildirildi. Son olarak ülkesinde Hammarby forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı iddia edildi.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un bizzat istediği Tankovic için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Hammarby'de bu sezon 10 maça çıkan İsveçli golcü 3 kez fileleri sarstı. Norrköping'de futbol hayatına başlayan Muamer Tankovic İngiltere'de Fulham'da oynadı. Ardından Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen deneyimli oyuncu 2017-2018 sezonunda Hammarby'e transfer oldu. Tankovic 5 defa da İsveç A Milli Takımı'nda görev aldı.
Listenin başında olan Polonyalı forvet Teodorczyk ise bu sezon Serie A'da çıktığı 14 maçta gol sevinci yaşayamadı.
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