23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:20

Organizatörlerin büyük zorluklarla, maddi sıkıntılarla ve kısıtlı bütçelerle düzenledikleri Gran Fondo yarışlarındaki katılım payını, sporcu başına 50 TL olarak belirleyen Bisiklet Federasyonu’nun bu uygulaması, bisiklet camiasında “Federasyondan Gran Fondo” haracı olarak yorumlandı.

Türkiye’nin dört bir yanında, özellikle amatör veteran sporcuların katılımıyla yapılan yarışlara son yıllarda ilginin artmasıyla bisiklet sporu önemli bir ivme kazanmıştı. Ancak Bisiklet Federasyonu geçen günlerde, katılımcı başına aldığı 10 lirayı 50 liraya çıkarttığını ilan ederek tepki çeken bir karara imza attı. KDV ve POS komisyonu ile aslında organizatöre 60 lira ek maliyet yükleyen bu karar bisikletseverler arasında şaşkınlık yaratırken tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyadan kararı protesto eden bisikletçiler, “Federasyon düzenlemediği yarışlardan resmen vergi kesiyor. Tüccar mantığıyla bisiklet sporunu baltalayıcı aksiyonlara bir yenisi daha eklemiştir” paylaşımında bulundular.



