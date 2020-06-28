Grata Thunberg: 'Dünya liderleri iyi görünmek için fotoğraf çektiriyor'
İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerinin iklim aktivistleriyle “iyi görünmek” için fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.
İngiltere Prensi Charles ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile fotoğraf çektiren İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ‘yüksek konumlarda’ bulunan kişilerin iyi görünmek için kendisi gibi iklim aktivistleriyle fotoğraf çektirdiğini söyledi.
İsveç devlet radyosuna konuşan 17 yaşındaki Thunberg, “Başkanlar, başbakanlar, krallar ve prensesler geldi ve benimle konuşmak istedi. Benimle görüştüler ve aniden Instagram hesapları için benimle fotoğraf çekme fırsatını gördüler” dedi.
Bu tür şeylerin her zaman olduğunu söyleyen Thunberg, “İnsanlar sadece benim ve diğer iklim aktivistlerinin yanında olmak istiyor. Fotoğrafı sosyal medyada yayınlayabilirler ve bu onların iyi görünmelerini sağlar” diye konuştu.
Thunberg, daha önce BBC’ye yaptığı açıklamada New York’taki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Angela Merkel’in kendisiyle fotoğraf çektirmek için sıraya giren dünya liderlerinden biri olduğunu söylemişi.
Kaynak: BirGün
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