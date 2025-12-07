Dikbayır’dan Bakan Tekin’e: 'Nutuk okuyan öğrencisine ‘İngiliz Kemal’i okuma’ diyen öğretmen hâlâ görevde mi?'

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Isparta’da yaşandığı iddia edilen bir olayı sordu.

Dikbayır, bir edebiyat öğretmeninin Nutuk okuyan öğrencisine “İngiliz Kemal’in kitabını okuma” dediği iddiasının doğrulanmasını istedi.

Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu soruları yöneltti:

“Isparta’da bir edebiyat öğretmeni, Nutuk okuyan öğrencisine ‘İngiliz Kemal’in kitabını okuma’ dedi mi? — Eğer dediyse bu kişi Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi’nde hâlâ görevde mi?”

Milletvekili Dikbayır, Milli Eğitim Bakanlığı’nı iddialarla ilgili açıklama yapmaya davet etti.