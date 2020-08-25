Greta Thunberg okula döndü

25 Ağustos 2020 Salı, 09:53

İki yıl önce İsveç parlamentosu önüne iklim için okul grevlerine başlatan ve dünya çapında genç aktivistlerin katılımıyla yaygınlaşan iklim krizine karşı farkındalık eylemlerinin öncüsü 17 yaşındaki Thunberg, Twitter'dan "Okula ara verdiğim süre sona erdi ve yeniden okulda olmak çok güzel" yazdı.

Thunberg, geçen yıl okula uzaktan eğitimle katılmaya başlamıştı ve uçakların karbon emisyonuna etkisini kanıtlamak için Atlantik Okyanusu'nu tekneyle gemişti.