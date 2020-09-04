GSM şebekelerinin çekmediği köyde çocuklar uzaktan eğitime başlayamadı
Isparta Yalvaç'a bağlı Sağır Köyü'nde GSM operatörlerinin ve şebekeleri çekmiyor. Köy muhtarı Aydın Karaca, "Uzaktan eğitim başladı, ancak öğrencilerimiz ders çalışamıyor" dedi.
Yalvaç'a bağlı, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki 210 nüfuslu Sağır köyünde, GSM operatörlerinin şebekeleri çekmiyor. Köy muhtarı Aydın Karaca, çok mağdur olduklarını belirterek, "Alt yapımız yok. Köyümüzde normal verici de yok. Uzaktan eğitim başladı, ancak çocuklarımız ders çalışamıyor. Köyümüzün geçim kaynağı küçükbaş hayvanlık. Çobanlarımız dağa sürüyü otlatmaya çıktıklarında sıkıntıları oluyor ama bize ulaşamıyor. Jandarma ve 112 Acil Servis'i herhangi bir acil durumda arayamıyoruz. Biz 112 Acil Servis'i aradığımızda ne dediğimizi anlamadığı için ambulansları Salur Mahallesi'ne gönderiyor. Bize bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Yetkililerden bizim derdimizin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.
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