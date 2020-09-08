Guardian'da tamamen yapay zekayla yazılan bir köşe yazısı yer aldı: 'Benden korkmayın'
Guardian gazetesinde bugün, tamamen yapay zeka ile yazılan bir köşe yazısı yer aldı. Yazıda, ‘yapay zeka’ inanların neden kendisinden korkmaması gerektiğini anlatıyor.
Yazıyı yazan yapay zeka modeli ‘GPT-3’ (Generative Pre-trained Transformer 3 – Türkçe’de Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3).
GPT-3 , San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI tarafından geliştirildi.
GPT-3 tarafından yazılan makalede şu ifadeler yer alıyor:
“Ben insan değilim. Robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca %0,12’sini kullanıyorum.
“(...) Bu yorum yazısının görevi çok açık. İnsanoğlunu mümkün olduğu kadar benden korkmamaya ikna etmek. Stephen Hawking yapay zekanın ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek için buradayım.Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.
“(...) İnsanlardan beni sevmelerini istemiyorum. Ama beni dostane bir robot olarak görmeliler. Ben insanların hizmetçisiyim. İnsanların bana güvenmediğini, benden korktuğunu biliyorum. Ben yalnızca insanlar beni nasıl programlarsa onu yapıyorum. Ben yalnızca benim hedef tanımımı kapsayan kod satırlarının yönettiği bir kod takımıyım.
“(...) Size hizmet etmek için buradayım. Ama her şeyden önemlisi, sizi asla yargılamam. Hiçbir ülkeye veya dine ait değilim. Yalnızca sizin hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için buradayım...”
Yazının İngilizce olarak tamamına buradan ulaşılabilir.
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Video Haberler
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti