Güçlükler yatırımla aşılır

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan ekonomik güçlüklerin etkilerini aşmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

“Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur” diyen Erdem, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yatırımlarda kararlılık zamanı olduğunu düşünüyorum. Dünya zor bir dönemden geçiyor ancak zor olduğu kadar pek çok açıdan öğretici de bir deneyim. Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Ülkeye yabancı sermaye girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda çalışacağız.”

Medya ile buluşan Erdem’in açıklamaları özetle şöyle:

YENİ PAZAR AFRİKA

- Konsolide net varlıklarımızı yüzde 129 artırarak 118.3 milyar liraya yükselttik. 32 bini aşkın çalışanımız var.

- Malatya’da 55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. İskenderun’da karbon siyahı üretecek olan tesisimiz de 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek.

- Çimentoda, 5 yılda dünyanın ilk 5’ine girmeyi hedefliyoruz. Afrika’yı büyüme alanı olarak seçtik. Fildişi Sahili’nde üretime başlarken, Kamerun’da üretime hazırlanıyoruz.

- Ro-Ro limanı OYAK Port’un 2021 başında faaliyete geçmesini planlıyoruz.

POLEMİK İSTEMEYİZ

- Total’i büyütmek için başka satın alma görüşmelerimiz yok. Ancak sektörün potansiyeline inanıyoruz. Özellikle dağıtım kanalları olarak baktığımızda başka oyun planlarımız var.

- Hem Ereğli hem İskenderun’da özel endüstri bölgesi ilanı başvurusu yaptık. Ancak hiçbir yerel yönetimle bu konuda polemik yaşamak isteğinde değiliz.