Güldal Mumcu yerine Nilüfer Kışlalı’yı görüntüye koydular...

24 Ocak 2021 Pazar, 16:39

Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’nun katledilişinin 28. yıldönümünde, TRT’nin, Mumcu’nun katıldığı programları arşivinden kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, sosyal medya hesabından TRT’yi etiketleyerek, “Bir cevap bekliyoruz” paylaşımında bulundu. TRT ise Mumcu’ya, “Ülkemiz gazetecilik tarihinin önemli bir ismi olan Uğur Mumcu’nun arşivinin kaldırılması söz konusu değildir. Bu görüntüler tüm TRT arşivleri gibi tek bir adrese TRT İZLE’ye taşınmaktadır. Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İZLE’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır” yanıtını verdi.

FAİL ARANIYOR

Bu sırada TRT Arşiv hesabından, Mumcu için anma paylaşımı yapıldı. “Ülkemiz tarihinin önemli gazetecilerinden Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü Ankara’daki evinin önünde uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti” ifadeleri ile yapılan paylaşımda, Mumcu’nun konuşmalarından kesitlere yer verilen video yer aldı. Ancak, videoda, bir skandala imza atıldı.

Videoda, Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu yerine, 21 Ekim 1999’da katledilen gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı’nın konuşması koyuldu. Kışlalı’nın konuşmasının altında, “Güldal Mumcu-Uğur Mumcu’nun Eşi” yazıldı. Kışlalı, videoda, “Sadece yakaladıklarını söylediler, bombacının da itiraf ettiğini” ifadelerini kullanıyor. Ancak, Mumcu’nun aracına bombayı yerleştiren Oğuz Demir, 28 yıldır kayıp ve aranıyor.