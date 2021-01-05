Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 1 yıl geçti
Tunceli’de, 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının 1'inci yılında ailesi ve arkadaşları, bir araya geldi. Basın açıklamasında anne Bedriye Doku, Gülistan'ın fotoğrafına bakıp, Kürtçe "1 yıldır kızım yok, lütfen onu bulun. Gülistan neredesin?" diyerek ağıt yaktı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, geçen yıl 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması yaptı. Baraj gölünün yüzde 100'ü, arama çalışmalarında taranırken, Gülistan'a ait hiçbir ize rastlanılmadı.
Gülistan Doku'nun kaybolmasının 1'inci yılında ailesi, arkadaşları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. Seyit Rıza Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında anne Bedriye Doku, Gülistan'ın fotoğrafına bakıp, Kürtçe "1 yıldır kızım yok, lütfen onu bulun. Gülistan neredesin?" diyerek ağıt yaktı.
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