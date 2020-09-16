Güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 186 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 13:16
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


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