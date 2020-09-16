Güncel altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 186 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Video Haberler
- Yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki
- Yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
- Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada
- Gine Devlet Başkanı, Çalışma Bakanı'nı dövdü
- Tarık Akan'ın tarihi konuşması
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'da canlı yayında çağrı
- Uçaktan inen siyahı yeni transfer zannettiler
- ABD'nin Portland kentindeki protestolarda polis şiddeti
- Saadet Partisi'nden yeni slogan!
- Koronavirüslü hasta bu kadar da olmaz dedirtti!