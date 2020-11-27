Güncel çocuk kitaplarında bu hafta

27 Kasım 2020 Cuma, 13:14

Paspas Tepemde Kapiş Paçamda / Ahmet Büke, Merve Atılgan / Günışığı Kitaplığı / 2020 / 40 s. / 7+.

Ahmet Büke, “Zeyno Kitapları” dizisinin dördüncüsünde de okuru yine sımsıcak, sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Birbirinin benzeri günlerin hem hepimizi sıkacağı hem de anlamsız olduğunu söylemeye gerek var mı? Yükselen kahkahalarımız, mutlu anlarımızdan belki de daha çok; aldığımız yaralar, düştüğümüz sıkıntılar, karşılaştığımız sorunlar besler, çoğaltır bizi. Dizi kanamadan, sorun çözmeden büyümek ne katar ki insana? Bir de güzelim hayvan dostlarımız, yaşamımıza kattıkları renkler. Merve Atılgan’ın başarılı resimlerini de ekleyin; işte size bir solukta okuyacağınız enfes bir öykü!

Kara Kaz / Anoonshirvan Miandji / Resimleyen: Murat Sayın / Bilgi Çocuk / 2020 / 72 s. / 8+.

Kara Kaz’da, kazların beyaz olduğu iddiasındaki Dr. Kal ile bunu çürütmek için başka renkte bir kaz arayan Dr. Boz’un mücadelesini okuyoruz. Neden felsefe, matematik, sosyoloji önemli? Neden muhakeme yapabilmek temel ihtiyaç? Neden ortaya atılan her tezin antitezi olmalı?.. Öğüt vermek / almak sevdiğimiz bir tutum olmasa da Dr. Boz’un bu tattaki önerileri bizi yormadı: Bilimin, karşıdakini yenmek değil anlamak için yapılması, bilim adına yenilik isteyenlerin işe önce kendisinden başlaması gibi… Dr. Boz için yapılan tezahürat ise en sevdiğimiz atıf oldu: “Boz boz sorularla rahatı boz!” Çünkü bir karakterin de dediği gibi, konfor sağlayan alanlarda kalmak uzun vadede yeteneklerinizi körelterek sizi tembelleştirir.

Lea ve Fil / Kim Sena / Türkçeleştiren: Aslı Tohumcu / Çınar Yayınları / 2020 / 40 s. / 5+.

Öykünün, “Aslında anlattığım her şey, şunun hakkında,” diye işaret ettiği ilk cümlesi: “Lea, büyük ve sessiz bir köşkte tek başına yaşıyordu.” Kocaman bir köşk ve istediği her şeye, en çok da o köşkü dolduran kocaman bir sessizliğe sahip olan Lea... Öykücünün, ‘Sessizlik kötüdür’ gibi bir önermesi değil de bu kadar kocaman bir sessizliğe vurgusu var. Resimler de metinle paralel olarak yalnızlık olgusunu hem “monokrom” dünyasıyla hem de imge kullanımıyla sunuyor. Kocaman bir köşkte yaşarken, bir kutuda hisseden, başında tacıyla Lea, Fil’i de kendi dünyasına istiyor. Ne var ki bir arkadaşınızın olmasıyla arkadaşa sahip olmak aynı şey midir? Onu değiştirip kendimize uyumlu hale getirdiğimizde o hâlâ kendisi midir ve mutlu mudur? Başından beri öyküdeki tek renklimiz, “kırmızı balon”. Neyi ifade etmek için orada ya da kendinden başka bir anlama geliyor mu?

Kitapların Kahramanı / Fidan Çobanoğlu Kaplan / Resimleyen: Zeynep Dağgüden / T. İş Bankası Kültür Yayınları / 2020 / 96 s. / 8+.

Yazar, kitapların neredeyse bütünüyle yok edildiği bir dünyaya götürüyor okuru. “Ne oldu da herkes vazgeçti bu okuma tutkusundan, kitaplardan? Ne olacak! Efendimizin vaat ettiği o güzel hediyeye hayır diyemediler.” (s.32) Galiba en tehlikelisi bu; kitapları, onlara en çok ihtiyacı olanlar eliyle yok etmek. Tektipleştirmek! İstenen bu. Yönetenin uzun vadede elde edilecek kalıcı sonuçlar için bugün veremeyeceği ödün yok. Ne ki “hayatı yenileyen” çocuklar, Kerem ve arkadaşları, bütün planları bozuyor.