Gündem: Doğu Akdeniz gerginliği

16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Oruç Reis gemisinin Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığının güneyinde yürüttüğü sismik araştırma faaliyeti nedeniyle Ankara-Atina hattında gerilim sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerine düzenlediği 3 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Dominik Cumhuriyeti’nde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek.

Pompeo’nun cuma günü Viyana’da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede “Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesi gerektiğinin” vurgulandığını bildirdi ancak başka bir ayrıntı vermedi.

Pompeo’nun Çavuşoğlu ile görüşmesinde de benzer mesajlar vermesi beklenirken, Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz’de gerilimi yükselten tarafın Yunanistan olduğunu vurgulayacağı belirtiliyor. ABD, bir taraftan Doğu Akdeniz konusunda gerilimin düşürülmesi mesajları verirken, Atina Büyükelçisi Geoffrey Pratt üzerinden Yunanistan’a destek mesajlarını sürdürüyor.

Pratt, son olarak USS Hershel Woody Williams isimli dev Amerikan savaş gemisinin Yunanistan’a geleceğini açıkladı. ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve halen İtalya’nın Napoli kentinde bulunan geminin ne zaman Yunanistan’a geleceği, ne kadar kalacağı ise açıklanmadı.