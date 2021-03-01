Günlük tedaviye 10 bin TL istendi
İzmir Bayraklı’da yaşayan Taner Karakaya, Ukrayna uyruklu eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunun tedavisi için hastanenin bir günlük yatma ücreti olarak 10 bin TL istediğini açıkladı.
CİMER’e başvuran Karkaya, sorunun çözülemediği belirterek, yardım çağrısında bulundu. Bayraklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bağış olarak sadece 300 lira gönderdi.
Ukrayna uyruklu eşiyle ve eşinin ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte yaklaşık 4 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten Karakaya, eşinin kızı Anna Yevdokimova’nın şeker hastalığı yüzünden sürekli hastaneye gitmek durumunda kaldıklarını anlattı. Anna’nın 15 yaşında olmasına rağmen hastalığının şiddetinin arttığını söyleyen Karakaya, geçen aralık ayında gittiği hastanede, Anna’nın hastaneye yatırılması gerektiğini öğrendi. Karakaya, CİMER’e yazdığı mesajda İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 günlük yatış bedeli için kendisinden 10 bin TL istediklerini ifade etti.
Karakaya, devletten yardım talebinde bulundu. CİMER aracılığıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden Karakaya’ya gelen yanıtta, “Oturma izni olan yurtdışı vatandaşları için 99 ile başlayan kimlik, yoksa var olan kimliğinizi ibraz ederek başvurmanız sonucu, tıbbi açıdan değerlendirilmeniz mümkündür” denildi.
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