Günümüz Türkçesiyle Gürpınar ve Uşaklıgil
Türk Edebiyatı’nın iki büyük isminin; ilhamını sokaktan alan usta kalem Hüseyin Rahmi Gürpınar ve kusursuz nesirlerin ustası Halid Ziya Uşaklıgil’in Ferdi ve Şürekâsı ile Aşka Dair ve Gürpınar’ın bugün hâlâ güncelliğini koruyan konuları işlediği Şık, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı ve Şıpsevdi adlı kitapları, günümüz Türkçesi ve yeni kapak tasarımlarıyla İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlandı.
Eşsiz gözlem yeteneğiyle halkın içinden halkı anlatan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın şark kurnazlığını, dalkavukluğu, erkek egemen yapıyı ve sömürü düzenini keskin kalemiyle hicvettiği en cesur yapıtları İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.
Gürpınar’ın, Kurtuluş Güran tarafından sadeleştirilen Şık, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı ve Şıpsevdi adlı unutulmaz kitaplarının yeni kapak tasarımları ise Gilas Coşkun’a ait.
İlk yapıtı Şık ile yazı hayatına başlayan Hüseyin Rahmi Gürpınar, 79 yıllık yaşamı boyunca pek çok kült yapıta imza attı. Mizahi bakış açısı ve öykülerindeki karakterleri tahlil edişiyle hayranlık uyandırırken, günümüzde yeni yeni fikir dünyamızı işgal eden konuları da korkusuzca ele aldı.
Kadının toplumdaki yeri, emek-sermaye çelişkisi, gelir eşitsizliği gibi konulara döneminin çok ötesinde bir perspektiften bakmayı başardı. Sivri dili başına birçok kez bela olsa da yazmaktan hiç vazgeçmeyen Gürpınar bugün hâlâ karanlığa ışık tutuyor.
Yapıtlarında insan ruhunun en karanlık dehlizlerine inen, insan psikolojisini derinlemesine tahlil eden usta kalem Halid Ziya Uşaklıgil’in ise Ferdi ve Şürekâsı ile Aşka Dair adlı romanları okurlarla buluşturuldu.
Kurtuluş Güran tarafından günümüz Türkçesine sadeleştirilen yapıtların kapak tasarımları yine Gilas Coşkun’un imzasını taşıyor.
Türk Edebiyatı’nın en büyük nesir ustası Halid Ziya Uşaklıgil, yüz yıl öncesinde kaleme aldığı yapıtlarıyla bugün hâlâ okurları, bireyin iç dünyasına gerçekleştirecekleri eşsiz bir yolculuğa davet ediyor, her bir satırıyla da yaşamı sorgulatıyor.
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