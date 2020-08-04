Gurbetçilere 110 lira test soygunu

04 Ağustos 2020 Salı, 11:15

CHP'li Mahmut Tanal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Türkiye’de ikamet edenler, yaşayanlar için Covid-19 testi ücretsizken, vatanını ziyaret eden gurbetçilerden, Türk kökenli vatandaşlardan test ücreti alınmasının, Anayasa'da vurgulanan eşitlik ilkesine aykırı olup olmadığını sordu.

Tanal ayrıca, tatil ya da diğer sebeplerden dolayı Türkiye’yi ziyaret eden gurbetçilerden, ülkede bulundukları süre zarfında Covid-19 şüphesiyle başvurdukları sağlık merkezlerinde kendilerine yapılan koronavirüs testi nedeniyle de herhangi bir ücret alınıp alınmadığı konusunda bilgi talep etti.

Koronavirüs testi şartı arayan ülkelere dönecek olan gurbetçilere ücretli test yaptırılmasını eleştiren Tanal, "Türkiye'de ikamet eden hiç kimseden tek kuruş Covid-19 testi ücreti alınmıyor. Ancak özellikle yaz aylarında Türkiye’ye gelen gurbetçilerden, Türk kökenli yurttaşlardan test parası isteniyor. Vatanını ziyaret eden gurbetçilere yolunacak kaz gözüyle bakılmasını yanlış buluyoruz” dedi.







