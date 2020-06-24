Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı

24 Haziran 2020 Çarşamba, 08:57

Gürcistan'ın Duşeti bölgesinde bir çift, bebeğini 5 bin dolara satmaya çalıştı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Yolsuzlukla Mücadele Ajansına bağlı ekiplerin bebeğin satılması kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Duşeti ilçesinde yaşayan çiftin para kazanmak için 18 Haziran'da doğan çocuklarını satmak istediği belirtildi. Ebeveynlerin söz konusu parayı aldığı ana dair görüntüler kameraya yansıdı. Gözaltına alınan 3 kişinin 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.