Gürer: "Kıdem tazminatına dokunmayın"

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1970 yılında işçilerin sendika seçme özgürlüğünü kısıtlayan yasaya karşı onbinlerce işçinin direndiği ve tarihe “Türkiye’nin en büyük işçi eylemi “ olarak geçen 15-16 Haziran Olaylarının 50. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Gürer, gelinen noktada AKP iktidarının işçileri sendikasızlaştırma ve işçilerin en önemli güvencesi olan kıdem tazminatını ortadan kaldırma çabasının yoğun bir tempoyla devam ettiğini belirtti. Çalışma yaşamı ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen ve işçilerin sendika seçme özgürlüğünü kısıtlayan yasaya karşı 15-16 Haziran 1970’deİstanbul’da başlayıp Türkiye’nin pek çok iline yayılan işçi eylemlerinde çıkan olaylar nedeniyle hayatlarını kaybeden işçilerin olduğunu hatırlatan Gürer, “Tam 50 yıl önce, işçiler sendika seçme özgürlüklerinin elinden alınmasına Türkiye’nin en büyük işçi eylemini hayata geçirmişti” dedi.

AKP DÖMENİNDE SENDİKALAŞMA ORANI DÜŞTÜ

AKP iktidarları döneminde sendikalaşma oranlarının büyük ölçüde düştüğünü, örgütlenmelerin önüne büyük bariyerlerin konulduğunu ifade eden Gürer, işçilerin sendikal mücadeleleri nedeniyle baskı altında tutulduğunu ifade etti.

KIDEM TAZMİNATLARI ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİDİR

Türkiye’de çalışma yaşamının her geçen gün biraz daha zorlaştığını ve sorunlar yumağı haline geldiğini anlatan Gürer, son alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılından itibaren hayata geçirileceği açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin işçilerin en önemli iş güvencesi olarak kıdem tazminatlarının ellerinden alınmasının yolunu açacağını kaydetti.

EMEKÇİLERİN HAKLARINA GÖZ DİKMEYİN

Hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemin detaylarının netleşmemesine rağmen, işçilerin kıdem tazminatlarını göz konulduğunun anlaşıldığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kamuoyuna yansıyan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin ana hatlarında çalışanların brüt ücretinden her ay yüzde 3 kesinti yapılacak.

Yüzde 5.33 oranındaki kesinti ise işverenin sorumluluğunda olacak. 60 yaşına kadar kıdem tazminatlarını alamayacak olan çalışanlar, 60 yaşından sonra biriken paranın yüzde 25’ini alabilecek. Kalan para ise aylık olarak emeklilerin maaşlarına eklenecek. Çalışanların kıdem tazminatlarının fona devredilmesine öngören bu düzenleme tek kelimeyle emekçilerin kıdem tazminatlarına göz koymaktır” diye konuştu.

ÇALIŞMA YAŞAMI, ZATEN SORUNLAR YUMAĞI BARİ YENİ BİR SORUN YARATMAYIN…

Hazineye gelir sağlamak için hayata geçirileceği aşikar olan bu sistemin, işçi sınıfının en önemli iş güvencesinin ellerinden alınması anlamına da geldiğini ifade eden Gürer, “Ben yaptım oldu denilerek, hiç bir bilimsel veriye dayanmadan, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşü alınmayan hayata geçirilmesi planlanan bu sistemin kabul edilmesi mümkün değildir. Zaten sorunlarla dolu olan çalışma yaşamına dağ gibi yeni bir sorun daha ekleyerek, hem işçilerin iş güvencesi elinden alınacaktır. Sırf hazineye gelir elde etmek için yapıldığı anlaşılan bu sistem, hayata geçirilmeden sonlandırılmalıdır” şeklinde konuştu.

İŞ GÜVENCESİ VE İŞ CİNAYETİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde çalışma yaşamının AKP iktidarı döneminde sorunlar yumağına dönüştürüldüğünü, işsizliğin yanında çalışanların iş güvencesinin de önemli ölçüde daraldığını belirtti. Gürer, Avrupa’da iş cinayetinde ilk sırada yer alan ülkemizde, öncelikle ele alınması gereken, işçinin emeğinin karşılığının verilmesi ve iş güvenliğinin sağlanmasıdır” dedi.