Gürgen Öz, Bodrum ve Çeşme plajlarındaki loca fiyatlarını ti'ye aldı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:18

Gündeme yönelik göndermeler yaptığı videoları ile dikkat çeken oyuncu Gürgen Öz, Bodrum ve Çeşme'deki plaj fiyatlarını ti'ye aldı.

Gürgen Öz çektiği videoyu "Bir gün canım ülkemde herkesin 15 dakikalığına bir locası olacak. Herkes zengin olmasa da, herkes zengin gözükmeyi başaracak" notuyla paylaştı.

Ege sahillerindeki lüks tesislerdeki şezlong fiyatlarını ti'ye alan Öz, "Bu locaya 3 kişi ortak girdik. İkişer saat arayla kullanıyoruz. Çeşme ve Bodrum'da artık böyleymiş. Bir locayı 3-4 kişi kiralayıp kendisininmiş gibi gösteriyor ve havasını atıyormuş. Biz de arkadaşlarla Instagram'da havamızı basıyoruz. Kendimizi olduğumuzdan şişik gösteriyoruz" dedi.

Öz'ün paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.