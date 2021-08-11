Gürgen Öz, Bodrum ve Çeşme plajlarındaki loca fiyatlarını ti'ye aldı
Oyuncu Gürgen Öz, hesabından paylaştığı video üzerinden plajlardaki loca fiyatlarına göndermede bulundu. Öz, "Bir gün canım ülkemde herkesin 15 dakikalığına bir locası olacak" dedi.
Gündeme yönelik göndermeler yaptığı videoları ile dikkat çeken oyuncu Gürgen Öz, Bodrum ve Çeşme'deki plaj fiyatlarını ti'ye aldı.
Gürgen Öz çektiği videoyu "Bir gün canım ülkemde herkesin 15 dakikalığına bir locası olacak. Herkes zengin olmasa da, herkes zengin gözükmeyi başaracak" notuyla paylaştı.
Ege sahillerindeki lüks tesislerdeki şezlong fiyatlarını ti'ye alan Öz, "Bu locaya 3 kişi ortak girdik. İkişer saat arayla kullanıyoruz. Çeşme ve Bodrum'da artık böyleymiş. Bir locayı 3-4 kişi kiralayıp kendisininmiş gibi gösteriyor ve havasını atıyormuş. Biz de arkadaşlarla Instagram'da havamızı basıyoruz. Kendimizi olduğumuzdan şişik gösteriyoruz" dedi.
Öz'ün paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Video Haberler
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
- Köpeği sopayla öldüresiye dövdü
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- İstanbul'da patlama!
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- CHP'den yeni 'Mehmet Şimşek' açıklaması
- Paramount Otel için karar verildi
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia