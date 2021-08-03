Gürgen Öz yetkililere isyan etti: Yeşili bu kadar sevmeyen ve korumayan zihniyetle ne olur ben bilmiyorum!

03 Ağustos 2021 Salı, 11:51

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan yangın hâlâ devam ediyor.

Yangının bir türlü kontrol alınamamasına tepkiler büyürken, gündeme dair paylaştığı videolarla dikkat çeken oyuncu Gürgen Öz’den de yeni bir paylaşımda bulundu.

“Biliyorsunuz Türkiye tarihinin en büyük yangınını yaşıyor” diyen Gürgen Öz, Türkiye’nin yangın söndürme uçağının olmamasına tepki gösterdi.

Türkiye’de her yıl orman yangınlarının çıktığına dikkat çeken Gürgen Öz, “Niye bunu düşünemediniz? Kazdağları da bir güzel yok edildi. İstanbul’da her yeşil alan gereksiz bulunup üzerine AVM dikiliyor. Yeşili bu kadar gereksiz bulan, sevmeyen ve korumayan zihniyetle ne olur ben bilmiyorum! Ama tabii yeşil olmayınca oksijen olmuyor. Buraya oksijen gitmeyince sorumlular bazı şeyleri düşünemiyor. Düşünmek istemiyor!” ifadelerini kullandı.