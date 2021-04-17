Gürsel Erol, belediyelerin insan kaçırmasında AKP'li vekillere dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ortaya çıkan ve Elazığ’a da sıçrayan eğitim adı altında Almanya’ya gidenlerin bir daha Türkiye’ye geri dönmemesi skandalının yankıları devam ediyor.

Elazığ’da Baskil, Arıcak, Akçakiraz ilçe belediyelerinden aynı yöntemle yurt dışına birçok vatandaşın gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP Elazığ milletvekillerine dikkat çekti.

Söz konusu skandalı AKP'li vekillerin ve belediye başkanlarının kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirten Erol şu açıklamalarda bulundu:

Son günlerde ulusal medyada gündeme gelen, belediyeler aracılığıyla yurtdışına gönderilen ve geri dönmeyen kişilerle ilgili Elazığ’daki bazı belediyelerde de benzer işlerin olduğu iddia edilmektedir.

Bir anlamda “insan kaçakçılığı” olan bu iş için çevre konusunda Almanya’da eğitim alma kılıfı uydurularak kamu kurumu olan belediyeler aracı yapılmış, bu kişilere belediyeler üzerinden “Gri/Hizmet Pasaportu” alınması sağlanmıştır.

İddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere açmış olduğu soruşturma ve inceleme sürecinin takipçisiyiz.

“İnsan kaçakçılığı” yapıldığı iddia edilen Elazığ’daki bazı AKP’li belediyelerin; belediye personeli bile olmayan bu kadar yüksek sayıda insana hizmet pasaportu temin edilerek, bu kişilerin nasıl yurt dışına gönderildiğini konunun siyasi muhatabı olarak AKP Elazığ Milletvekilleri kamuoyuna açıklamalıdır, kamuoyunu bu olayla ilgili bilgilendirmelelilerdir.