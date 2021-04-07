Güvenlik soruşturması teklifi değişti
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin birinci bölümü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yapılan değişikliklerle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamına alınırken, kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları hakkında da güvenlik soruşturması yapılması düzenlemesi metinden çıkartıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin 7 maddeden oluşan birinci bölümü dün kabul edildi.
Birinci bölümde; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenleniyor.
ÖĞRETMENLER DE DAHİL EDİLDİ
AKP ve MHP'nin ortak verdiği kabul edilen edilen önergesiyle, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" kapsamına, “kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler” de dahil edildi. Teklifte, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar" şu şekilde sıralanıyor:
"Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,
Üst kademe kamu yöneticileri,
Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,
Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler."
EŞ VE AKRABALAR HÜKMÜ ÇIKARILDI
Yine AKP ve MHP'nin ortak verdiği, Genel Kurul’da kabul edilen başka bir önergeyle, "güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarını" dahil eden hüküm tekliften çıkarıldı.
KOMİSYON KURULACAK
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak. Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak.
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