CHP’li İbrahim Kaboğlu, ‘Güvenlik Soruşturması Yasa Teklifi’ni eleştirdi
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, salı günü TBMM Genel Kurulu gündemine getirilecek “Güvenlik Soruşturması Yasa Teklifi”nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları ve anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.
CHP’li Kaboğlu, güvenlik soruşturmasıyla ilgili düzenlemenin AYM içtihadı ve tüm itirazlara karşın 5. kez Meclis’e getirildiğini belirtti. Kaboğlu, teklif metninde anayasal güvenceler açısından aykırılıklar bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
“Teklif, adaylar açısından ‘sivil ölüm’ ve kamu yönetimi bakımından ‘çöküş’ün önünü açıyor. 3. maddede güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılacağı kurum veya işlerde, gizlilik dereceli birimlerin nereler olduğu belirsiz bırakılıp tespiti yönetmeliğe kalmış. Bu alanın genişletilebilme ihtimali mevcut. Kamuda istihdama yönelik kanunlara ekleme ile tüm kurumlar için bu durum geçerli hale gelebilir. 4. madde açık bir şekilde masumiyet karinesini ihlal ediyor. 5. madde ise fişlemenin önünü açacaktır. Ayrıca kan veya sıhri hısımların soruşturmaya dahil edilecek olması hukuk devleti, suçta ve cezada kanunilik gibi temel hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır. Bugün atanmış bakan veya büyükelçilere bu madde uygulanacak olsa güvenlik soruşturmasını geçemezler.”
Kaboğlu, AYM’nin tespitlerinin yasa önerisinde dikkate alınmadığına da dikkat çekerek, “Kanun teklifi, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının sınırlanmasında, anayasal bir gereklilik olan kanunilik koşulunu karşılamıyor” değerlendirmesinde bulundu.
‘SEBEP LİYAKATSİZLİK’
Komisyon görüşmelerinde, yasa teklifinin gerekçesini “15 Temmuz ile haklılaştırmaya çalışıldığına” dikkat çeken Kaboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“15 Temmuz’un nedeni güvenlik soruşturması değil, liyakate aykırı yapılan kamu istihdamıydı. Örneğin 81 il Emniyet müdürünün 74’ü FETÖ ile ilişkili olmasında sorun güvenlik soruşturması değil, açıkça liyakat dışı kadrolaşmaydı. HSK’den ihraç edilen 4 bin hâkim ve savcının mesleğe alınmasında imzası olan kişi üniversitedeki görevine devam ediyor. TSK, Emniyet, MİT, ceza infaz memuru ve hâkim, savcı alımlarında güvenlik soruşturması uygulanmasına rağmen bu kurumlarda da kadrolaşılması, kamuda liyakatten koparak tarikatlar veya partiler üzerinden gerçekleşen liyakatsiz atamalardı.”
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK
TBMM Genel Kurulu’nda, yarın “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi”nin görüşmelerine başlanacak.
Teklifle, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri yeniden düzenleniyor. Düzenlemeye göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacak. Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek. l ANKARA / Cumhuriyet
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!
- AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk ciplere uzanan hikayesi!
- Dolarda korkutan tahmin
- Titanik batıyor
- Sevil Atasoy'dan Kürşat Ayvatoğlu değerlendirmesi
- Berat Albayrak'ın teyze oğluyla ilgili çarpıcı iddia
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeni gelişme
- Bakan duyurdu! Borcu olanlar dikkat
- İmamoğlu'ndan Mahruze Keleş’e ikinci ziyaret