CHP’li İbrahim Kaboğlu, ‘Güvenlik Soruşturması Yasa Teklifi’ni eleştirdi

29 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

CHP’li Kaboğlu, güvenlik soruşturmasıyla ilgili düzenlemenin AYM içtihadı ve tüm itirazlara karşın 5. kez Meclis’e getirildiğini belirtti. Kaboğlu, teklif metninde anayasal güvenceler açısından aykırılıklar bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Teklif, adaylar açısından ‘sivil ölüm’ ve kamu yönetimi bakımından ‘çöküş’ün önünü açıyor. 3. maddede güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılacağı kurum veya işlerde, gizlilik dereceli birimlerin nereler olduğu belirsiz bırakılıp tespiti yönetmeliğe kalmış. Bu alanın genişletilebilme ihtimali mevcut. Kamuda istihdama yönelik kanunlara ekleme ile tüm kurumlar için bu durum geçerli hale gelebilir. 4. madde açık bir şekilde masumiyet karinesini ihlal ediyor. 5. madde ise fişlemenin önünü açacaktır. Ayrıca kan veya sıhri hısımların soruşturmaya dahil edilecek olması hukuk devleti, suçta ve cezada kanunilik gibi temel hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır. Bugün atanmış bakan veya büyükelçilere bu madde uygulanacak olsa güvenlik soruşturmasını geçemezler.”

Kaboğlu, AYM’nin tespitlerinin yasa önerisinde dikkate alınmadığına da dikkat çekerek, “Kanun teklifi, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının sınırlanmasında, anayasal bir gereklilik olan kanunilik koşulunu karşılamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘SEBEP LİYAKATSİZLİK’

Komisyon görüşmelerinde, yasa teklifinin gerekçesini “15 Temmuz ile haklılaştırmaya çalışıldığına” dikkat çeken Kaboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz’un nedeni güvenlik soruşturması değil, liyakate aykırı yapılan kamu istihdamıydı. Örneğin 81 il Emniyet müdürünün 74’ü FETÖ ile ilişkili olmasında sorun güvenlik soruşturması değil, açıkça liyakat dışı kadrolaşmaydı. HSK’den ihraç edilen 4 bin hâkim ve savcının mesleğe alınmasında imzası olan kişi üniversitedeki görevine devam ediyor. TSK, Emniyet, MİT, ceza infaz memuru ve hâkim, savcı alımlarında güvenlik soruşturması uygulanmasına rağmen bu kurumlarda da kadrolaşılması, kamuda liyakatten koparak tarikatlar veya partiler üzerinden gerçekleşen liyakatsiz atamalardı.”

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK

TBMM Genel Kurulu’nda, yarın “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi”nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri yeniden düzenleniyor. Düzenlemeye göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacak. Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek. l ANKARA / Cumhuriyet