Güzelbahçe'de 'hobi bahçesi' diye yapılan havuzlu villalar yıkılacak

Güzelbahçe Belediyesi, ilçede hobi bahçesi adı altında kaçak havuzlu villa yapıldığını açıkladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce, ”Kaçak yapılara hiç bir şekilde izin vermeyeceğiz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
29 Eylül 2020 Salı, 13:36
Güzelbahçe'de 'hobi bahçesi' diye yapılan havuzlu villalar yıkılacak
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Güzelbahçe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede izinsiz yapılan hobi bahçelerine yıkım ile ilgili tebligat gönderildiği bildirildi. Kaçak yapıların kaldırılmadıkları takdirde yıkılacağı söylendi. 

'KAÇAĞA İZİN YOK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ‘Hobi Bahçeleri’ adı altında tarım alanında yapılan villa tarzındaki havuzlu bahçelerin yer aldığı konutlar için Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için süre verdik. Bu süre içinde mağduriyet yaşanmaması için tahliye işlemlerini gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Verdiğimiz süre sonunda yıkım işlemleri başlayacak, ilçemizde kaçak hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Tarım alanlarımda tarım amaçlı hobi bahçelerine evet, hobi bahçesi görünümlü havuzlu villalara hayır’’ diye konuştu.

 


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