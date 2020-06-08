Habertürk kameramanı koronavirüse yakalandı

Habertürk Ankara Büro’da bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2020 Pazartesi, 15:11
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Ciner Yayın Holding’in haber kanalı Habertürk’te bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Habertürk Ankara ekibinin deneyimli bir kameramanının COVİD-19 testi pozitif çıktı.

Gölbaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan kameramanın tedavi sürecinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.(Fotoğraf: Temsilidir)


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