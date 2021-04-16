Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan kabine değişikliği iddiası
Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programına konuk olan Sevilay Yılman, bu akşam kabinenin değişeceğini açıkladı. Yılman, ayrıca hangi isimlerin gideceğini de aktardı.
HaberTürk'te yayınlanan Enine Boyuna'ya konuk olarak katılan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bu akşam kabinenin değişeceğini açıkladı. Yılman, hangi isimlerin gideceğini de canlı yayında aktardı.
Bomba bir kulis olduğunu ifade eden Yılman, "Çok güvendiğim bir kaynağım olduğu için paylaşıyorum bunu, değişiklik bu gece bekleniyor" dedi.
Yazar Sevilay Yılman'ın açıklamasına göre değişecek bakanlar şöyle:
- Tarım ve Orman Bakanı
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
- Milli Eğitim Bakanı
- Ticaret Bakanı
Aile Bakanlığı'na dışarıdan bir ismin geleceğini öne süren Yılman, Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş'un atanacağını söyledi.
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