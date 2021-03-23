Kabine değişikliği olacak mı? AKP'li Mahir Ünal açıkladı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" cevabını verdi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yarın yapılacak AKP kongresine değinen Ünal, kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:
"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."
"19 YIL HAZIRLIKTI YENİ BAŞLIYORUZ"
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP iktidarının geleceği için ise şöyle dedi:
"19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz. Çünkü cumhuriyetimizin 100 yılı bitiyor, ikinci yüz yıla başlıyor. Biz 19 yıl boyunca sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, bilişim teknolojilerinde Türkiye'nin altyapısını hazırladık. İnşallah şimdi yola çıkıyoruz."
"YENİ BİR METİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Mahir, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilere de değindi. "Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini" öne süren Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
AKP'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da belirten Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
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