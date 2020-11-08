Haftanın ardından neler konuştuk?

08 Kasım 2020 Pazar, 02:00

İZMİR’DE İKİ MUCİZE

Önceki hafta ülkeyi yasa boğan İzmir depremi sonrası ilki 65, ikinci 91 saat sonra yaşanan iki mucize yüzleri güldürdü. Depremden 65 saat sonra Elif, 91 saat sonra da Ayda, sağlıklı bir şekilde enkaz altından çıkarıldı. En çok kaybın yaşandığı binalara çürük raporu verildiği ortaya çıktı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114’e ulaştı.

‘SORUMLU YURTTAŞ’ DEDİ

Cumhur İttifakı, depremin sorumluluğunu yurttaşlara yükledi. MHP lideri Bahçeli, “Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğu önceki iktidarlara ve yurttaşlara yükledi. Erdoğan, depreme yönelik gerekli önlemlerin alınmadığına dair eleştirilerinin ardından CHP’yi hedef aldı. Erdoğan, daha sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın dedesinin, 1939 Erzincan depreminde İçişleri Bakanı olduğunu belirterek “Kalkıp da geriye bakıp neler olmuş bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet, kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor” ifadelerini kullandı.

TL DE ENKAZ ALTINDA

Başarısız ekonomi yönetimine TCMB’nin güven sağlamayan adımları, ABD seçimleri ve jeopolitik riskler de eklenince Türk Lirası ciddi bir erime gösterdi. Dolar 8.5, Avro 10, sterlin 11 lirayı aştı. Cumhuriyet Altını 3 bin 500 liranın üstüne çıktı.

35 MİLYAR LİRALIK SUSKUNLUK!

İzmir’deki depremin ardından muhalefetin ve yurttaşların en çok eleştirdiği konu ise deprem vergileri oldu. CHP’li Tahsin Tarhan’ın 1999 yılından bu yana toplanan ve 35 milyar dolar tutarında olduğu belirtilen deprem vergisinin nereye harcandığı sorusuna Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın bütçe istatiklerinin bulunduğu internet sitesinin adresini göstererek yanıt verdi. Söz konusu internet adresinde deprem vergisiyle ilgili özel bir bölüme yer verilmiyor.

MİRASA EL KONULDU

Türk Tarih Kurumu (TTK) ile Türk Dil Kurumu’na (TDK) aktarılması gereken Atatürk’ün İş Bankası’ndan kaynaklanan vasiyet gelirlerinin, mart ayı itibarıyla Hazine hesabına geçirildiği ortaya çıktı. İddiayı doğrulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Parası alınmıyor, tek hesapta toplanıyor” dedi.

VİYANA’DA TERÖR

Avusturya’nın başkenti Viyana’da IŞİD mensubu olduğu bildirilen bir kişinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Kuzey Makedonya asıllı olduğu belirtilen saldırganın Suriye’ye geçmek için Türkiye’ye gittiği, ancak Türk makamlarınca yakalanarak sınır dışı edildiği belirtildi.

KÖLELİK TASARISI

TBMM Genel Kurulu’nda “torba teklif” görüşmeleri başladı ve görüşmelerde ilk 20 madde kabul edildi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak açıklama ile esnek çalışmanın geri çekilmesini istedi. İşçi kesiminde 25 yaş altı ile 50 yaş üstündeki çalışanlara yönelik düzenlemenin “torba tekliften” çıkarılacağı beklentisi var. Bu konuda kilit partinin MHP olduğu belirtiliyor.

BARBAROS SAHADA

Kıbrıs’ın güneybatısında sismik araştırma faaliyeti yürüten Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin görev süresi 3 ay uzatıldı. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Türk kıta sahanlığının güneyinde belirlenen alanda sismik araştırmalarını 16 Şubat’a kadar sürdürecek.

ABD’DE SEÇİM KAOSU

ABD, 59. kez başkanlık seçimi için 3 Kasım’da sandık başına gitti. Seçimlerde Başkan Donald Trump Cumhuriyetçi, eski başkan yardımcısı Joe Biden da Demokrat Parti’den aday olarak yarıştı. Seçimin sonuçlarının netleşmesi günler aldı. Trump’ın, oyların yüzde 10’u sayılmışken “zafer kazandım” diyerek açıklamalar yapması sonrasında açılmayan sandıkların durumu değiştireceği bilgisi ülkeyi karıştırdı.

YİNE İHLAL VE ÇATIŞMA

Dağlık Karabağ’da ateşkes ihlalleri ve çatışmalar hız kesmeden sürdü. Bakanlığın açıklamasına göre 5 Kasım’ı 6 Kasım’a bağlayan gece saatlerinden sabah 05.00’e kadar Azerbaycan’ın Tovuz, Gedebey, Daşkesen bölgelerinde konuşlu askeri mevzilere Ermenistan’daki Berd, Çambarak ve Vardenis bölgelerinden periyodik olarak ateş açıldı.