Haftanın güncel çocuk kitapları...

29 Mart 2021 Pazartesi, 00:04

Neon Leon / Jane Clark-Britta Teckentrup / Çev.: Gökçe Yavaş / Altın Kitaplar / 24 s. / 3+ / 2020.

Leon bir bukalemun. Birçok da arkadaşı var. Hepsi, bulundukları yere uyum sağlamak için renk değiştiriyor. Ağaçların dallarında, yapraklar arasında zor fark ediliyorlar. Bulabilir misiniz onları? Hepsi de yeşil sanki. Yeşilin de ne çok tonu var öyle! Peki, kumda nasıl görünürle acaba? Şimdi de kayaların üstündeler. Hepsi yine ortama uyum sağlamış. Ama Leon, nereye giderse gitsin hep tupturuncu. Yalnız kalsa, üzülse de vazgeçmiyor renginden. Ortama uymak, ona göre giyinmek iyi belki ne var ki ışığını, ışıltını, gerçek rengini unutmak fena. Arkadaş mı? Seni sen olduğun için sevendir gerçek arkadaş.

Küçük Siyah Bir Şey / Reza Dalvand / Çev.: Osman Tunaman / Arden Yay. / 28s. / 4+ / 2021.

Sabahın ilk saatlerinde orman ışıl ışıldı. Her şey alışıldığı yerdeydi de ağaçların arasındaki bir açıklıkta, yerde duran siyah şey herkesin dikkatini çekti. Gören fikir yürüttüyse de uzak durdu ondan. Ortama yabancı, bilmediğimiz, ilk kez karşılaştığımız nesneler ya da davranışlar; kimi zaman merakımızı harekete geçirse de korkutur bizi. Temkinli olmaktan çok tedirginlik duyarız. Oysa anlamaya, önyargılarımızı ve temeli olmayan korkularımızı bir yana bırakıp bizi ürkütenin ne olduğunu öğrenmeye çalışmak varsıllaştırır hayatımızı. Unutmayalım ki her farklılık, karşılaştığımız her yeni kişi ya da varlık hayatımıza yepyeni renkler ve boyutlar katar.

Rengini Değiştirmek İsteyen Kurt / Orianne Lallemand / Resimleyen: E. Thuillier / Çev.: Ersel Topraktepe / YKY / 30 s. / 3+ / 2021.

Sizin renginiz size uygun mu? Kurt’a sorarsanız onunki ona uygun değil. O da rengini bulmak için başlıyor arayışa. Kırmızı, turuncu, pembe… olacak iş değil, hiçbirinden memnun olamıyor. O ararken biz de bolca gülüyoruz. Sonunda uyuyan bir tavusun tüylerini çalıp kuşanıyor rengârenk. Beğeniyor da beğenmesine ama dişi kurtlar daha çok beğeniyor onu bu haliyle. Sarıp sarmalıyorlar. Yine bir rahata kavuşamayan Kurt’un sinirleri iyice bozuluyor ve dönüyor kendi rengine. Biz hâlâ rengimizi arıyoruz; size de Kurt’la keyifli arayışlar…

Pibalu Gezegeni’ne Dönüş / Emre Şimşek / Redhouse Kidz / 36 s. / 5+ / 2021.

Pibalu’da sorun var. Eray da arkadaşı Pırıltı’nın yardım isteğiyle yola koyuluyor. Pırıltı daha girişte uyarıyor Eray’ı: “Eskiden gezegenimizde müzik dinlenirdi, şimdiyse her yeri ekranlar kapladı. Herkesin önünde bir ekran, başka hiçbir şeyi umursamıyorlar.” Ne kadar tanıdık değil mi? Emre Şimşek’in yazıp resimlediği bu üçüncü kitabında, Pibalu Gezegeni’ni ekranlardan beslenen bir robot ele geçirmeye çalışıyor. Robottan kurtulma sürecinin başındaysa unutulan “Merhaba” sözcüğünü anımsatıyor Eray, Pibalululara ve başlıyor yüz yüze iletişim. Ayrıca ekranların başımıza açtığı dertlerden sabırsızlık ve kolaycılık da Pibalu’nun başına dert olmuş durumda. Biz okurken günümüze tekrar tekrar baktık, toplumsal inceleme boyutundan da son derece keyif aldık. Emre Şimşek’in yenilerini merakla bekliyoruz.