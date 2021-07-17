Haiti Devlet Başkanı Moise suikastına dair yeni detaylar ortaya çıktı
Haiti Devlet Başkanı Moise suikastına dair yeni detaylar ortaya çıktı
Sosyal medyada paylaşılan suikast anına ait bir videoda, suikastı düzenleyen zanlıların, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırarak, Moise'nin konutuna baskın yaptıkları görülüyor.
Bölge basınındaki haberlerde ise paralı askerlerin, Moise'nin evine girerek, çalışanların ve Moise'nin çocuklarının ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra Devlet Başkanı'nın ofisini ve yatak odasını dağıttığı bildirildi.
Saldırının ardından yetkililer, Moise'yi yatak odasında yerde, alnından, göğsünden, kalçasından ve midesinden vurulmuş, sol gözü oyulmuş halde bulmuştu.
Moise'ye düzenlenen suikastın soruşturmasını yürüten Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtmişti.
Otopsi raporunda, Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu kaydedilmişti.
Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından suikastta ABD'nin parmağı olduğuna dair Haiti kamuoyunun şüpheleri artıyor.
SUİKAST, KOMANDO BİRLİĞİNCE YAPILDI
Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince yapıldığını söylemişti.
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.
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