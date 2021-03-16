Halepçe ve Beyazıt katliamında yaşamını yitirenler anıldı
İran- Irak savaşı sırasında 16 Mart 1988’de Irak’ın kuzeyinde Halepçe katliamında yaşamını yitirenler ve 16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusunda bombalı ve silahlı saldırı sonucu öldürülen 7 solcu öğrenci anıldı.
Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önündeki anmaya çok sayıda örgüt, üniversite öğrenci grubu ve yurttaş katıldı.
“16 Mart katliamını unutmadık, unutturmayacağız” pankartının açıldığı anmada “16 Mart’ı affetmeyeceğiz” dövizleri taşınarak “Katillerden hesabı gençlik soracak” sloganı atıldı.
Fotoğraflar: Kurtuluş Arı
Okulun çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı anmada, Beyazıt katliamında yaşamını yitirenlerin isimleri okunarak “Yaşıyor” denildi. Anmada, bir dakikalık saygı duruşunun ardından “Beyazıt Türküsü” okundu.
Öğrenci Dayanışmaları adına açıklamayı okuyan Hivda Selen, “Katliamdan günler öncesi faşist çete üyelerinin okulda bulunan üniversitelilere saldıracağı, saldırıyı da Zülküf İsot isimli bir faşist çete üyesinin gerçekleştireceği emniyetin istihbarat notlarında bulunmaktadır. Patlayıcıları temin ettiği ortaya çıkan Abdullah Çatlı ise hiçbir ceza almamıştır. Devlet, ne katliamın öncesinde ne de katliamın sonrasında polislerin kayıtlarına ve katliamı gerçekleştiren isimlerin apaçık bilinmesine karşın hiçbir adım atmamış, katilleri korumuş ve cezasız bırakmıştır” diye konuştu.
Kürt halkına yönelik gerçekleşen Halepçe katliamında da 5 bini aşkın kişinin kimyasal silahlarla ve bombalarla öldürüldüğünü belirten Selen, “Aradan geçen 33 yılda Kürt halkı sayısız acıya ve katliama maruz bırakılmıştır. Devletler, bugün de Ortadoğu’da sürdürdükleri kirli savaşlarla bu insanlık suçuna devam etmektedir” dedi.
Beyazıt katliamının tanığı Yunus Bircan da “78’liler Girişimi” adına yaptığı açıklamada “16 Mart katliamı, üniversite öğrencilerinin akademik, demokratik taleplerinin ötesinde politik bir tutumla, üniversitelerin ülkücü faşistlerce işgal edilmesine karşı yürütülen, anti faşist mücadeleye yönelik yapılmıştır” ifadelerini kullandı.
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