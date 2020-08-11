Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu

11 Ağustos 2020 Salı, 15:01

Erkeklerin en büyük eğlencesi olan ve pandemi döneminde ne zaman açılacağı merak konusu olan halı sahalar için Bakan Mehmet Kasapoğlu net tarih verdi.





12 AĞUSTOS'TA AÇILIYOR

Bakan Kasapoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada halı sahaların 12 Ağustos Çarşamba günü açılacağını açıkladı.