Halı yıkama sezonu açıldı! İşte son teknoloji halı yıkama makinaları

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:59

Yazın gelmesiyle evlerde temizlik sezonu da açıldı. Pandemi ile hijyen daha üst seviyeye çıkarken, kiri ve lekeyi en çok tutan halılar için son teknoloji makineler devrede. Alerjik tozları toplayan da var, koltuk, sert zemin ve perde yıkayan da var. Geleneksel halı yıkama yöntemlerinin zahmetine katlanmak istemeyenler için piyasadaki son teknoloji halı yıkama makinelerini derledik.

Karcher SE 5.100

Karcher’in SE 5.100 basınçlı püskürtmesi ile kirleri çözüyor. Cihaz, güçlü vakum özelliğiyle çözünmüş kirleri kolaylıkla çekiyor. İnatçı yağ lekeleri, kir ve kötü kokuları aynı anda temizlemenize imkan sağlayan SE 5.100 sadece halılarda değil doğal kayalar, fayans, mermer ve tüm döşemelerde, sentetik yüzeylerde de kullanılabiliyor. Temiz su tankının çıkarılmasıyla SE 5.100, tam donanımlı bir ıslak kuru süpürge olarak da kullanılabilir. Alerjik ortamlar için ideal çözüm sunuyor. Cihazın fiyatı ise 3 bin 499 TL.

Arçelik S6996

Arçelik S6996 halı yıkama makinesi, 2400 Watt motor gücüne sahip. Satış fiyatı 2 bin 989 TL olan cihazın ses seviyesi 85 (dBA), toblo uçunluğu ise 6 metre. Döşeme ve koltuk temizliği için ayrıca aksesuarları da var. Cihazın ağırlığı ise 9.4 kg.

arnica Hydra Rain Plus

arnica Hydra Rain Plus ET12110 su filtreli halı yıkama makinesi 2400 W gücüne sahip. 6 metrelik kablosu olan cihaz, sert zeminler, koltuklar ve perdelerin yıkanması için de özel başlıklar barındırıyor. Hepa 13 filtreye sahip arnica Hydra Rain Plus’un satış fiyatı ise 2 bin 750 TL.

Fakir Deluxe 9800

Fakir Deluxe 9800 S ÖKO Line halı yıkama makinesi, ÖKO-Power motor sayesinde 1600 W elektrik sarfiyatı ile 2200 W’a eşit vakum gücü sunuyor. Çift devirli by-pass turbo motor ve ses düşürücü egzost sistemine sahip. Cihazda 22 litre kirli su ve 4.3 litre temiz su tankı var. Cİhazın satış fiyatı 2 bin 485 TL.

Bissell 1558N Spotclean Pro

Bissell 1558N Spotclean Pro, halı, ev ve araç içi döşemelerde leke çıkarma özeliğini sahip. 750 Watt güce sahip olan cihazın satış fiyatı 3 bin 887 TL. BISSELL 1558N Spotclean Pro’nun, kompakt tasarımıyla, küçük alanlarda da yer bulması kolay.

Fantom Robotix CC-9500

Fantom Robotix CC-9500 su filtreli halı yıkama robotu, sıvı vakumlama, hava ortam temizleme, halı yıkama, su filtreli ıslak vakumlama ve toz torbalı temizlik seçeneklerini bir arada bulunduruyor. Su tankı kapasitesi 9 litre olan cihazın motor gücü 2400 Watt. Cihazın satış fiyatı ise 1.399 TL.

HAFTANIN YENİSİ

Cepten fiş yazdıran POS

Avrupa'nın önde gelen POS yazıcı üreticisi Epson, sürekli genişleyen kompakt mPOS cihazları ailesinin yeni üyesi OmniLink TM-m30II-SL’yi tanıttı. Cihaz tablet ve akıllı telefondan fiş yazdıran POS çözümü sunuyor. USB aracılığıyla dört adede kadar POS çevre birimi aygıtını barındıracak şekilde yapılmış bu hepsi bir arada POS yazıcısı, bir tableti şarj edebiliyor ve verileri tek bir USB kablosuyla iletebiliyor. Yeni model, Ağustos ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.