Halk, işgal edilen kıyı ve plajlara giremiyor! Kumsallar beach'lere teslim edildi

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:38

Turizm açısından Türkiye’nin en önemli bölgeleri arasında yer alan Ege kıyıları, özel işletmeler tarafından hızla işgal edilip, ticarileştiriliyor. Birgün'den Aycan Karadağ ve Berkay Sağol'un haberine göre Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken plajlar özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor.

İzmir’de Çeşme ve Karaburun’daki ‘beach’lere ücretsiz girilemiyor. Çeşme Çiftlikköy’de bulunan Pırlanta Plajı. Bu plajın iki tarafını da farklı iki özel şirket işletiyor. Ortada kalan 100 metrelik bölüm ise ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak ücretsiz bölümde tuvalet, kabin gibi ihtiyaçlar karşılanmıyor. Özel işletmenin işgal ettiği kısımda bulunan şezlongların önüne havlu atıldığında görevliler giriş ücreti olarak 30 TL istiyor.

‘ÜCRETSİZ PLAJ YOK’

Çeşme Altınkum’da ise durum daha vahim. 3-4 ‘beach’ (kumsal/plaj) bir bölgeyi tamamen kapatmış durumda. Bu bölgedeki ‘beach’lerin giriş ücretleri 100 lira’dan 300 liraya kadar değişebiliyor. Otopark ücreti için de ek olarak 25 lira isteniyor.

Girişte fiyatları yüksek bulan yurttaşlar tepkilerini, “Çeşme artık gelinmez bir yer oldu. Ücretsiz ve iyi hizmet alacağımız plaj bulmakta zorlanıyoruz. Yazıktır, günahtır” diye gösteriyor. İçeriden çıkan yurttaşlar ise “Berbat hizmet, yüksek fiyatlar, kaba personel, paramızla rezil oluyoruz” diyor.

KARABURUN DA TESLİM

İzmir Karaburun’da da durum farklı değil. Birçok plajın belli bölümlerini ‘beach’ler alırken bazıları ise tamamen özelleşmiş. Kuyucuk Plajı’nda daha önce her yere havlu atıp güneşlendiğini söyleyen yurttaşlar, son dönemde plajın bir bölümünün özel bir işletme tarafından işgal edildiğini vurguluyor. Yurttaşlar, “Artık gideceğimiz plaj kalmadı” ifadelerini kullanıyor. Şirketin bir bölümünü işgal ederek şezlong koyduğu plaja giriş ücreti ise kişi başı 25 TL.

YURTTAŞLAR ŞİKÂYET ETMELİ

Özelleştirilmiş kumsallara ilişkin çalışmalar yapan Avukat Berna Babaoğlu Ulutaş, kıyıların halka açık olması gerektiğine dikkat çekiyor. Halkın sahilleri kullanmasının engellenemeyeceğine vurgu yapan Ulutaş, şunları söylüyor: “Giriş ücretini şezlong ya da içecek üzerinden alıyorlar. Bu yanlış. Yurttaşların takip edip şikâyetçi olması gerekir. Kıyılar kamunun elinde.”