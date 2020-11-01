Halka sordular! İşte ekonomideki kötü gidişatın nedeni

01 Kasım 2020 Pazar, 15:27

MetroPoll'ün Ekim ayı araştırma raporlarına göre halkın yüzde 78.1'i ekonomideki gidişatın kötü olduğunu söylüyor. Yüzde 78'e göre kötü gidişatın nedenleri şöyle:

