Halka sordular! İşte ekonomideki kötü gidişatın nedeni

MetroPoll'ün Ekim ayı araştırma raporlarına göre yurttaşlar ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak "Yanlış ekonomi politikaları" yönünde görüş bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 15:27
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MetroPoll'ün Ekim ayı araştırma raporlarına göre halkın yüzde 78.1'i ekonomideki gidişatın kötü olduğunu söylüyor. Yüzde 78'e göre kötü gidişatın nedenleri şöyle:
 


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