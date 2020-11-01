Halka sordular! İşte ekonomideki kötü gidişatın nedeni
MetroPoll'ün Ekim ayı araştırma raporlarına göre yurttaşlar ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak "Yanlış ekonomi politikaları" yönünde görüş bildirdi.
MetroPoll'ün Ekim ayı araştırma raporlarına göre halkın yüzde 78.1'i ekonomideki gidişatın kötü olduğunu söylüyor. Yüzde 78'e göre kötü gidişatın nedenleri şöyle:
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