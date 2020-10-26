Halkbank davasının tarihi belli oldu

Halkbank davasında duruşma tarihi 1 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 20:07
Halkbank davasının tarihi belli oldu
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HalkTv'de yer alan habere göre ABD’nin New York kentinde görülen Halkbank davasında duruşma tarihi 1 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Duruşmanın hakimi, “Dava sonsuza kadar ertelenemez” dedi. 

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