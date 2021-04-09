Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Son 3 yılda Divan Kurulu Başkanlığı yapan Hamamcıoğlu, “Galatasaray’a güven” sloganıyla yola çıktığını belirtip, seçilmesi halinde yapacaklarını şöyle sıraladı:

- Spor dünyasında Galatasaray aleyhine oluşturulmaya çalışılan haksız düzene çok kararlı bir şekilde karşı duracağız, oynanmaya çalışılan oyunları sadece izleyen taraf olmayacağız.

- Finansal anlaşma ve düzenlemeler Galatasaray çıkarları doğrultusunda yeniden gözden geçirilecek.

- Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin tek taraflı, haksız bir şekilde borçlandırılması durdurulacak.

Sportif başarıya bağlı olmadan, çağdaş gelir getirici çalışmalarla Galatasaray markasının her anlamda daha da değerli kılınmasını hedefliyoruz. Galatasaray’ın saygın kimliği tekrar sağlanacak.