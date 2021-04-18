Hamamda ‘Işık Heykeli’
Odeabank O’Art, yılın ikinci sergisi “Işıklık/Skylight”ı çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşturuyor.
Tophane’nin sıra dışı sergi mekânlarından Kılıç Ali Paşa Hamamı, Lizbon’da yaşayan sanatçı Özge Topçu’nun dijital sanat ile mekâna özgü enstalasyonunu bir araya getiriyor. Topçu, 4 boyutlu hiperküpü Kılıç Ali Paşa Hamamı’nda yeniden kurgularken mekânla etkileşime geçiyor ve formun izdüşümlerini ışık ile yeniden dönüştürüyor. Bu form, modern geometride dört boyutlu teseraktın doğurduğu bir yıldız formu olarak öne çıkıyor. Odeabank O’Art, yılın ikinci sergisi “Işıklık/Skylight”ı çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşturuyor.
‘YER VE GÖK ARASINDA...’
Yapıt aynı zamanda NFT olarak üretildi. Mekâna özgü üretilmiş ilk NFT olma özelliği de taşıyor. Özge Topçu, “Son heykel çalışmalarımı bu sefer mekâna özgü kurgulayarak dijital olarak gerçekleştirdim, daha önce ahşaptan yaptığım heykeller şu an ışık olarak üretildi. Hamamın ışıklık kısmını yer ve gök arasında bir arayüz gibi gördüm. Kamusal ve özel arasındaki ayrımın geçirgen hale geldiği bir arayüz” diye mekândan etkilenmesini tarif ediyor. Küratör Begüm Güney de enstalasyonu “Topçu, bu çevrim içi sergi ile geçmişin ve bugünün tarihsel, sosal ve fiziksel ortamının kesiştiği, yaratılan bir melez mekânda; yeni bağlamlarla ‘bilmeye’, anlamaya ve kavramaya çalışır” diye açıklıyor. Yapıtın müziği David McAulay’ın. Dijital uygulama Chita (İbrahim Tunca, Pınar Ersemiz) 3D Tasarım: Ömer Tuna. Sergi Senkron kapsamında 15 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında Senkron web sitesi www.senkronvideo.art ve 15 Nisan’dan itibaren 1 ay süreyle Odeabank web sitesi www.odeabank.com.tr ve sosyal medya hesapları üzerinden 7/24 canlı olarak izlenebilecek.
Ayrıca serginin deneyimlenebileceği link: https://www.chita.com.tr/skylight/
Yapıtın NFT versiyonu: https://zora.co/ozgetopcu/2820.
Sergiye ait Stüdyo videosu: https://bit.ly/3mT6Kj9
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
- CHP'nin İstanbul'daki binaları kapatıldı
- Toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi
- Yetkim var dedi ve uyardı: Hemen iptal ederim, acımam!
- Araç sahipleri dikkat: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor!
- Erkan Oğur adına özür diledi
- Show TV’den ‘Güldür Güldür Show’ kararı
- Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
- Erbakan'dan 'kısırlaştırma' iddiası