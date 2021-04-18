Hamamda ‘Işık Heykeli’

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Tophane’nin sıra dışı sergi mekânlarından Kılıç Ali Paşa Hamamı, Lizbon’da yaşayan sanatçı Özge Topçu’nun dijital sanat ile mekâna özgü enstalasyonunu bir araya getiriyor. Topçu, 4 boyutlu hiperküpü Kılıç Ali Paşa Hamamı’nda yeniden kurgularken mekânla etkileşime geçiyor ve formun izdüşümlerini ışık ile yeniden dönüştürüyor. Bu form, modern geometride dört boyutlu teseraktın doğurduğu bir yıldız formu olarak öne çıkıyor. Odeabank O’Art, yılın ikinci sergisi “Işıklık/Skylight”ı çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşturuyor.

‘YER VE GÖK ARASINDA...’

Yapıt aynı zamanda NFT olarak üretildi. Mekâna özgü üretilmiş ilk NFT olma özelliği de taşıyor. Özge Topçu, “Son heykel çalışmalarımı bu sefer mekâna özgü kurgulayarak dijital olarak gerçekleştirdim, daha önce ahşaptan yaptığım heykeller şu an ışık olarak üretildi. Hamamın ışıklık kısmını yer ve gök arasında bir arayüz gibi gördüm. Kamusal ve özel arasındaki ayrımın geçirgen hale geldiği bir arayüz” diye mekândan etkilenmesini tarif ediyor. Küratör Begüm Güney de enstalasyonu “Topçu, bu çevrim içi sergi ile geçmişin ve bugünün tarihsel, sosal ve fiziksel ortamının kesiştiği, yaratılan bir melez mekânda; yeni bağlamlarla ‘bilmeye’, anlamaya ve kavramaya çalışır” diye açıklıyor. Yapıtın müziği David McAulay’ın. Dijital uygulama Chita (İbrahim Tunca, Pınar Ersemiz) 3D Tasarım: Ömer Tuna. Sergi Senkron kapsamında 15 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında Senkron web sitesi www.senkronvideo.art ve 15 Nisan’dan itibaren 1 ay süreyle Odeabank web sitesi www.odeabank.com.tr ve sosyal medya hesapları üzerinden 7/24 canlı olarak izlenebilecek.

Ayrıca serginin deneyimlenebileceği link: https://www.chita.com.tr/skylight/

Yapıtın NFT versiyonu: https://zora.co/ozgetopcu/2820.

Sergiye ait Stüdyo videosu: https://bit.ly/3mT6Kj9