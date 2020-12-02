02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:39

Kış koşullarının ağır geçtiği kentte, ilçe ve kırsal bölgelerde yolların kardan kapanması olasılığına karşı kurulan "anne oteli", hamilelerin doğum için kalan sürelerini daha güvenli geçirmelerine imkan sunuyor. Doğum sonrası çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çocukları yoğun bakımda tutulan anneler de bu imkan sayesinde bebeklerinin yanından bir an bile ayrılmıyor.

Van'ın kırsal mahallelerinin yanı sıra çevre illerden gelen kadınların da yararlanabildiği anne otelinde, misafirlere bebek bakımı, hijyen, anne sütünün önemi konularında da eğitimler de veriliyor.

ŞARTLAR ANNELERİN GELİP GİTMELERİNE İMKAN VERMİYOR

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaptığı açıklamada, anne otelinin 2011'den bu yana annelerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Hamilelere ve yeni doğum yapan kadınların her türlü sıkıntısının burada giderildiğini, kaliteli bir hizmet sunulduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Anne otelimiz, yeni doğan bebeklerimizin annelerinden uzak kalmamaları için çok gerekli bir hizmet. Yeni doğanların emzirilmesi anne sütü ile beslenmesi için annelerin de fiziki olarak yakınında bulunması gerekiyor. Biz, bir bebek dostu hastanesiyiz. Bu bağlamda da anne sütünü çok önemsiyoruz. Van'ın coğrafi şartları, annelerin uzak yerlerden gelip gitmelerine imkan vermiyor. Bu gerekçe ile anne oteli oluşturuldu. Lüks otel konforunda annelere hizmet sunuyoruz."

Anne otelinin 40 yataklı olduğunu ve ayda yaklaşık 60 annenin konakladığını ifade eden Çelik, "Bu da hastanemizin kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren önemli bir parametre. Hem bebeklerimiz sağlıklı büyüyor hem de annelerimiz çok konforlu rahat bir ortamda çocuklarını görüyor, büyütüyor. Biz de bu konuda kendilerine yardımcı oluyoruz. Hemşire arkadaşlarımız burada sosyal aktiviteler düzenliyor. Özellikle anne sütünü teşvik etme anlamında eğitimler veriliyor. Anne otelinin en önemli amacı annenin bebeğe yakın olması. Bu konuda gerekli tüm imkanlar annelere sağlanıyor." diye konuştu.



