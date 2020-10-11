Hammer, yeniden Osmanlı ülkesinde!

11 Ekim 2020 Pazar, 13:36

Osmanlı tarihine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Avusturyalı Şarkiyatçı Joseph von Hammer’in seyahatnamesi, İstanbul’dan Bursa ve Uludağ’a Bir Seyahat - İznik ve İzmit Üzerinden Geri Dönüş ilk kez tam metin çeviriyle Türkçede.

Hammer seyahatnamesinde, 1804 ağustosunda, İngiliz elçilik kâtibi Stratton ve Prusyalı tüccar Baron Bielfeld ile çıktığı on dört günlük Bursa, İznik ve İzmit gezisinde önemli gördüğü yerleri anlatır.

İzlediği rota, Evliyâ Çelebi’nin ayak izleridir. Osmanlı Devleti’ni var eden şehri, Seyahatnâme’nin rehberliğinde dolaşmakla kalmaz, neredeyse eserleri betimlemesi bile Evliyâ’nın kelimeleriyle çektiği fotoğraftaki gibidir.

Osmanlı Devleti’ni var eden şehri, Seyahatnâme’nin rehberliğinde dolaşmakla kalmaz, neredeyse eserleri betimlemesi bile Evliyâ’nın kelimeleriyle çektiği fotoğraftaki gibidir:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun tamamında sadece Sinop’ta oyma işleriyle ünlü minber, Ulu Camii’nin minberiyle kıyas kabul eder.”, “Yapının en ünlü sanat eseri, ince bir zevki yansıtan zengin oymalarının dolgunluğu, inceliği ve parlaklığı ile insanı hayrete düşüren kapısıdır. Kapının yapımı tam üç yıl sürmüş ve bu esnada 40 bin altın harcanmıştır.”

Hammer Seyahatnamesi’ni okurken; şehri tanımaya, görmeye ve anlamaya çalışanları hâlâ Evliyâ Çelebi’nin gezdirdiğini şaşarak göreceksiniz. Sadece o değil, hangi köşeyi dönseniz, hangi sokağa girseniz Tanpınar’la da göz göze geleceksiniz.

Hammer Seyahatnamesi: İstanbul’dan Bursa ve Uludağ’a Bir Seyahat - İznik ve İzmit Üzerinden Geri Dönüş / Joseph V. Hammer / Çeviren: Nilüfer Epçeli / Timaş Yayınları / 208 s.