Hande Sarıoğlu’ndan dans videosuna ‘story şebeği’ diyen Ahmet Hakan'a sert tepki

10 Nisan 2021 Cumartesi, 13:12

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu, Ece Erken'in YouTube programına konuk oldu. Erken’e konuşan Sarıoğlu “Beni Instagram'dan takip ediyorsun. Bunun üzerine beni sadece oryantal videosuyla beni yargılıyorsun. O adam beni tanıyor olsaydı, benim o oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans eder el şaklatırdı ağzının suyu aka aka” ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu, "Ahmet Hakan ile yaşananları anlatır mısın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben Ahmet Hakan'ın kaleminde daha adamım. O yanlış ata oynadı. Ona verdiğim cevaptan sonra üzerimden büyük bir yük kalktı. Ona verdiğim cevapla herkese cevap vermişim gibi oldu. Ahmet Hakan senin işin ne, sen ne yapıyorsun? Koskoca adamsın seni yılların gazetecisi olarak görüyoruz.

"GÜNDEM YARATMAYA ÇALIŞTI"

Ülkenin gündemine yön veren programlar yapıyorsun kalkmışsın evinde arkadaşlarıyla dans eden birine bunları yazabiliyorsun. Bir de beni Instagram'dan takip ediyorsun. Bunun üzerine beni sadece oryantal videosuyla beni yargılıyorsun. O adam beni tanıyor olsaydı, benim o oryantali yaptığım ortamda olsaydı benimle dans eder el şaklatırdı ağzının suyu aka aka. Gündem yaratmaya çalıştı ama bakış açısı çok yanlıştı. O yüzden gerekli cevabı aldı ve sustu."

NE OLMUŞTU

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu paylaşması üzerine kanal yönetimden tepki görünce istifa etmişti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise Sarıoğlu'nun dans videosu için "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

“SİYASET ŞEBEKLİĞİ YAPAN BİRİ”

Hakan'a cevap veren Sarıoğlu ise şunları söylemişti: "İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe."