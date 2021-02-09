Hangi uçucu yağlar aşk hormonunun salgılanmasını destekliyor?

09 Şubat 2021 Salı, 15:38

Aşk motivasyonunu güçlendirme etkileri bulunan aromaterapi çiftlere; ilişkilerinde güven, empati ve sadakat üzerinde olumlu etkilere sahip uçucu yağ seçenekleri sunarken, yalnız kişileri, duyguları yöneterek doğru aşka hazırlayacak sunuyor.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan aromaterapi öğretileri, bitkilerin kök, yaprak veya çiçeklerinden damıtma yoluyla elde edilen yağları kullanarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Koklama yöntemiyle vücudumuzda hayati önem taşıyan hormonların salgılanmasını kontrol eden ve beyinde yer alan limbik sistemi uyaran en etkili yöntem olan aromaterapi, olumsuz duygulardan kaynaklanan hormon seviyelerini dengeleyerek hem kişilerin ruh hallerine denge kazandırıyor hem de ilişkisine pozitiflik katmak isteyen herkesin gözdesi oluyor.

Radika Aromaterapi’nin kurucularından Aromaterapist Derya Acar beyinde duygularımızı kontrol eden limbik sistemi etkileyerek aşk ve sevgi motivasyonunun kontrol edilebileceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Aşk hormonu olarak bilinen ve aşık olacağımız zamanı, kişiyi ve sadakat duygumuzu yöneten oksitosin hormonu çiftler arasındaki aşk ve sadakatin yapı taşı olma görevini üstleniyor. 2013 yılında Oxford Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma, oksitosinin ilişkilerde güven, empati, pozitif ilişki anıları ve sadakat üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Oksitosin hormonunun salgılanmasını teşvik etmenin en önemli yolu kortizol, yani stres hormonunu azaltmaktan geçiyor. İşte aromaterapi ve uçucu yağlar da tam da bu noktada devreye giriyor. "

Acar konuyla ilgili yapılan araştırmalara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırmalar, misk adaçayı yağı da dahil olmak üzere bazı uçucu yağların hormonları dengelemeye yardımcı olabileceğini ve aşk hormonu üretimini teşvik edebileceğini gösteriyor."

Peki uçucu yağ koleksiyonlarında yer alan ve aşk hormonunun salgılanmasını destekleyen uçucu yağlar hangileri?

Acar, aşk hormonunun salgılanmasını destekleyen uçucu yağları şu şekilde sıraladı:

MİSK ADAÇAYI UÇUCU YAĞI

Kişinin aşkla bütünleşmesinde hormon değerleri de büyük önem taşıyor, stres seviyesi azaldığı zamanlarda kişinin oksitosin hormonu yükseliyor. Research Trusted Source araştırması misk adaçayı uçucu yağının stres hormonlarını azaltabileceğini ve bu yolla da aşka sıkıca bağlanabileceğini gösteriyor.

ZARİF LAVANTA UÇUCU YAĞI

Zarif Lavanta yani Lavandula Angustifolia uçucu yağının kaygı ve stresi önemli ölçüde azalttığını birçok araştırma kanıtlıyor. Aşkın ihtiyaç duyduğu ruh hali ise tam da bunu gerektiriyor.

YLANG YLANG UÇUCU YAĞI

Yapılan birçok araştırma Ylang Ylang uçucu yağını koklamanın coşku duygusuyla ilişkili olduğunu ve depresyonu hafifletmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

AFRODİZYAK ETKİLİ GÜL UÇUCU YAĞI

Kaygı giderici, sakinleştirici bir etkiye sahip olan gül uçucu yağı geleneksel olarak afrodizyak olarak da kullanılıyor. Gülün bu etkisinden faydalanmanın en kolay yolu ise gül suyunu kullanmak.

Acar son olarak uçucu yağların kullanım yöntemleri konusunda ise uyarıda bulunarak, “Uçucu yağlar direkt olarak tenimize sürülmemeli ve koklanmamalıdır. Etkilerinden faydalanmak için masaj yağına karıştırabilir ya da difüzörde kullanılan suya damlatarak kullanabilirsiniz” dedi.