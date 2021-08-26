Harry Kane, maaşının artırılmasını istiyor
Transfer döneminde adı Manchester City ile anılan ancak takımda kalacağını açıklayan Harry Kane’in, Tottenham’dan haftalık 400 bin sterlin istediği belirtildi.
Daily Mail’de yer alan haberde, Tottenham’da kalacağını açıklayan Harry Kane’in yeni bir kontrat istediği ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu yaz takımda kalacağını açıklayan Kane’in haftalık 400 bin sterlin talep ettiği kaydedildi.
EN ÇOK KAZANAN İSİM OLACAK
Şu anda Tottenham’dan haftalık 300 bin sterlin kazanan Kane’in isteğini yönetimin kabul etmesi halinde İngiliz oyuncu Premier Lig’de en fazla kazanan oyuncu olacak.
Manchester City’den haftalık 385 bin sterlin kazanan Kevin de Bruyne listenin ilk sırasında yer alırken, Manchester United’ın kalecisi David De Gea 375 bin sterlin ile ikinci sırada yer alıyor.
MANCHESTER CİTY VAZGEÇTİ
İngiliz basınında yer alan haberlerde Manchester City’nin Harry Kane için 125 milyon sterlin teklif ettiği ancak Tottenham Başkanı Daniel Levy’nin bu teklifi kabul etmemesinin ardından Manchester ekibinin transferden vazgeçtiği belirtmişti.
2011 yılından bu yana kulüpte olan Harry Kane, Londra ekibiyle çıktığı 337 maçta 221 gol kaydederken 47 asist yaptı.
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