Harry Potter filmlerinde kullanılan tarihi kaleye 'stajyer sihirbazlar' aranıyor
İlk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılan tarihi kale için "stajyer sihirbaz" arandığı bildirildi.
Independent Türkçe'nin Birleşik Krallık basınından aktardığı habere göre, J. K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" ile "Harry Potter ve Sırlar Odası" filmleriyle ünlenen Alnwick Kalesi, "stajyer sihirbaz" ve kostümlü tur rehberi görevleri için 130 kişiyi işe alacak.
Kalenin İnsan Kaynakları Sorumlusu Susan Richardson, yaptığı açıklamada, gelecek yıl için sezonluk işe alım sürecinin başlatılması için hazırlandıklarını kaydetti.
Richardson, resmi ilanın ocak ayında yayımlanacağını belirterek, "2021 sezonu boyunca gelip Alnwick Kalesi'nde çalışmak istiyorsanız, ziyaretçilerimizin dışarıda harika bir gün geçirmelerine yardımcı olmak için fazladan gayret gösterecek hevesli, olumlu fikirli takım oyuncuları arıyoruz" ifadesini kullandı.
ALNWİCK KALESİ
12'inci yüzyılda inşa edilen kale, başkent Londra'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
"Transformers 5: Son Şövalye" filminde de kullanılan kale, özellikle Harry Potter filmleriyle adını duyurmuş ve kalede "Harry Potter turları" düzenlenmeye başlamıştı.
Kale, 2001-2002'de çekilen ilk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılmıştı.
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