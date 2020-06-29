Harvard doktoru tarih verdi: 'Koronavirüs düşündüğümüzden daha uzun sürecek'

Harvard Global Sağlık Enstitüsü'nün Başkanı Dr. Ashish Jha, "Koronavirüs salgını düşündüğümüzden daha uzun sürecek" derken sosyal mesafe ve halka açık yerlerde zorunlu maske uygulamasının 12 ay daha devam etmesi gerekebileceğini söyledi.aha uzun sürecek'

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2020 Pazartesi, 08:50
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Amerika'daki iki eyalet haricinde birçok eyalette vaka sayısının artış göstermesiyle birlikte Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı Dr. Ashish Jha açıklamalarda bulundu.

Harvard Global Sağlık Enstitüsü’nün başkanı Dr. Ashish Jha’a göre, zorunlu maskeler ve sosyal mesafeler gibi koronavirüs güvenlik önlemlerinin 12 ay daha  kalması gerekebilir.

2 YIL DAHA SÜRECEK

Öte yandan Minnesota’dan yapılan bir araştırma raporunda da salgının süreci ile ilgili öngörüler yayınlandı. Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Politikaları Merkezi’nde yapılan başka bir araştırma raporunda da mevcut koronavirüs salgınının iki yıl daha devam edebileceği belirtiliyor.

Amerika'da bazı eyaletlerde corona virüsü vakalarının sayısı artmakla kalmıyor, hızlanıyor. Bazıları bu artışın test sayısının artmasına bağlıyor ama araştırmalar bu argümanı doğrulamıyor.


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