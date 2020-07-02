Harvey Weinstein 19 milyon dolar tazminat ödeyecek

02 Temmuz 2020 Perşembe, 13:50

Aralarında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu, 80'den fazla kadının hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein hakkında karar verildi. New York Başsavcısı’nın da yardımıyla sonuca ulaşıldı ve Amerikalı film yapımcısı, mağdur ettiği kadınlara yaşadıkları cinsel saldırı ve taciz edilmelerinin tazmini için 19 milyon dolar ödeme yapacak.

Bu davalardan biri The Weinstein Company'deki çalışma kültürü hakkındaki soruşturma kapsamında Harvey ve kardeşi Bob Weinstein'e karşı Şubat 2018'de açılmıştı. Diğer davaysa Kasım 2017'de, yapımcı tarafından cinsel tacize uğradığını ve alıkonulduğunu iddia eden bir grup kadın tarafından açılmıştı.

'BİR NEBZE ADALETE ULAŞIYOR'

Uzlaşıya dair açıklamada bulunan Başsavcı Letitia James, “Harvey Weinstein ve The Weinstein Company kadın çalışanlarına karşı kusurlu davrandı. Tüm bu taciz, tehdit ve ayrımcılıklardan sonra bu mağdurlar nihayet bir nebze adalete ulaşıyor.” Ödeme, Weinstein tarafından hem kişisel olarak hem de The Weinstein Company’nin istismar ettiği kadınların gizlilik içinde zararlarını tazmin edebileceği bir mağdur fonu oluşturulmasında kullanılacak.