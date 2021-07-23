Hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

23 Temmuz 2021 Cuma, 16:15

Diyarvakır'da, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastanede yaşamını yitiren 83 yaşındaki Nafiye Aydın'ın yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı.

Biber gazıyla müdahale eden polis, takviye ekip istedi. Kısa sürede gelen ekipler grubu dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bazı kişiler polis aracına da saldırıp ön camı kırdı. Gruptaki G.T. ve C.B. gözaltına alındı. Grubun polise saldırması ve gerginlik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"YAŞANAN OLAYI KINIYORUZ"

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şubesi´nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Hasta yakınları kalabalık olduğundan olaylar büyümüş, hastane güvenlik görevlilerinin yetersiz olması sebebiyle takviye emniyet güçleri çağrılmış, polisler saldırganları uzun uğraşlar sonucu güçlükle durdurabilmiştir. Çok şükür olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Sağlık çalışanları olarak tedavi gören tüm hastalar kendi hastamız, kendi anne, baba ve kardeşlerimiz, şifa bulup taburcu olanlar mutluluğumuz, kaybedilen canlar canımız ve acımızdır. Huzur-Sen olarak sağlıkta şiddet olaylarının bitmesi için caydırıcılığın olması gerekmektedir ve şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşanan olayı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.