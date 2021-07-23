HDP'den saldırılara tepki: Bu buz gibi bir ırkçı saldırıdır

23 Temmuz 2021 Cuma, 07:47

Konya’da ırkçı bir grubun Diyarbakırlı Dal ailesine gerçekleştirdiği saldırı sonucu, aile fertlerinden Hakim Dal yaşamını yitirmişti. Bunun üzerine, HDP İstanbul İl Örgütü çağrısıyla Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü de destek verdi.

“BU BUZ GİBİ BİR IRKÇI, FAŞİST SALDIRIDIR”

Türkçe yapılan açıklamayı, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı okudu. Avcı, açıklamasında şunları kaydetti: İnsanlar yaşamını kaybediyor, linçler gerçekleşiyor ve yurttaşlarımız başta can güvenlikleri olmak üzere; mülkiyet ve barınma hakları ellerinden alınıyor. 60 kişi 5 kişiye organize bir şekilde saldırıyor, sloganlar atıyorlar. Sloganlar da ırkçı temeldeyse, başta vali olmak üzere kimse bize hikaye anlatmasın.

"SİYASİ FATURASINI ÖDEYECEKLER"

Bu, buz gibi bir ırkçı, faşist saldırıdır ve malesef sadece Kürtlere değil, Suriyeli, Afgan mültecilere de yönelen ırkçı, faşist, tekçi zihniyetin saldırılarıdır. Ülkeyi içinden çıkılmaz hale getirenler bunun siyasi faturasını ödeyecekler. Hakim Dal’ı saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Bu katliamı tertipleyenleri lanetliyoruz ve ailesine, halkımıza başsağlığı diliyoruz.

"AZMETTİRİCİ İKTİDAR"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, saldırıların azmettiricisin iktidar olduğunu, HDP’ye kapatma davası açanların, HDP’ye kapatmak için AYM’yi tehdit edenlerin bu ırkçı saldırıları azmettirdiğini ifade etti. Oluç, konuşmasının sonunda ırkçı ve faşist politikalara karşı birleşik bir mücadele gerekliliğini vurguladı. Türkçe ve Kürtçe yapılan açıklamalardan sonra eylem sona erdi.