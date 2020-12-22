Trabzonspor Hatay'da tek golle kazandı

22 Aralık 2020 Salı, 16:28

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Savranlar (xx)

HATAYSPOR: Munir (xx) - Popov, Billong (xx), Pablo Santos (xx), Katranis (xx), Aabid Rayane (xxx), Ruben Riberio (xxx), David Akintola (xx) (Dk. 77 Selim Ilgaz), Traore (xx) (Dk. 86 Mirkan Aydın), Boupendza (xx), Diouf (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx) - Serkan Asan (xx). Vitor Hugo (xxx), Edgar Ie (xx), Marlon (xx), Baker (xx), Ekuban (xx) (Dk. 84 Kamil Ahmet Çörekçi), Flavio (xx), Abdulkadir Parmak (xx) (Dk. 61 Yusuf Sarı x), Nwakaeme (xx), Djaniny (xx) (Dk. 80 Afobe)

GOL: Dk. 74 Vitor Hugo (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Munir (Atakaş Hatayspor) - Edgar Ie (Trabzonspor)

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 74'üncü dakikada Vitor Hugo kaydetti.

4’üncü dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan son çizgiye inen Akintola içeri çevirdi. Diouf’un dokunamadığı topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

16’ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Trabzonspor atağında Nwakaeme pasını yanındaki Djaniny’e verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny’in vuruşunda kaleci Münir topu çıkardı.

28’inci dakikada Popov ile etkili atak geliştiren Atakaş Hatayspor’da Aabid, kendisine gelen pası uzaktan direk kaleye gönderdi, top az farkla auta çıktı.

42’nci dakikada Atakaş Hatayspor’da Traore’nin attığı ara pasta Diouf ceza sahasında topla buluştu. Diouf, topu ortaya çevirmek istedi, savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan’da kaldı.

Karşılamanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

49’uncu dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Traore pasını Aabid’e verdi. Bu oyuncunun ayağının sağ dışıyla ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.

51’inci dakikada Akintola’nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Uğurcan topu elinden kaçırdı.

Diouf önüne düşen topta bekletmeden vuruşunu yaptı. Yerden sekerek kaleye yönelen topu Uğurcan kornere tokatladı.

74’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Baker’in kullandığı kornerde ceza sahsı içinde iyi yükselen Hugo’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

82’nci dakikada beraberlik golü arayan Atakaş Hatayspor’da Aabid’in ortasında kale alanının hemen önünde topla buluşan Diouf kafayı vurdu, fakat top çerçeveyi bulmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.